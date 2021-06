Francia: elezioni regionali, primi exit poll danno nell'Hauts de France in testa l'indipendente Bertrand

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo turno delle elezioni regionali e dipartimentali che si sono tenute oggi in Francia, il presidente uscente dell'Hauts-de-France, l'ex repubblicano e candidato indipendente, Xavier Bertrand, è in testa con il 44 per cento dei voti, davanti a Sebastien Chenu, del Rassemblement National, al 24,4 per cento dei voti. Secondo i primi exit poll, è terza la lista ambientalista che racchiude tutti i partiti di sinistra guidata da Karima Delli, al 18 per cento, mentre quella de La République en marche guidata da Laurent Pietraszewski è quarta con l'8 per cento e non si qualifica per il ballottaggio. Nella regione dell'Auvergne-Rhone-Alpes il presidente uscente, il repubblicano Laurent Wauquiez, è primo, tra il 45 e il 46,8 per cento, davanti all'ambientalista Fabienne Grevert di Europa Ecologia-I Verdi (Eelv).(Frp)