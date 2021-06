Kosovo: dichiarazioni ambasciatore Usa aprono dibattito su Associazione comuni a maggioranza serba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xhevdet Pozhari, analista politico, ha sostenuto invece che Kurti non dovrebbe portare avanti la formazione dell'Associazione. "Dovrebbe rimanere fedele ai principi che ha proclamato finora. Non dimentichiamo che l'Associazione è stata una delle ragioni della caduta del primo governo guidato da Kurti e la gente conosce le sue posizioni sull'Associazione", ha detto. Visar Ymeri, ex deputato, ha affermato che la versione del 2013 dell'accordo sull'Associazione non può essere contestata perché è stata votata come un accordo internazionale. "Quando si votano accordi internazionali, non si tiene conto della Costituzione. La Serbia però non ne ha attuato alcune parti, quindi per questo abbiamo il diritto di annullarla... La domanda però è se siamo o no pronti a entrare nel dialogo per scendere a compromessi in cambio di un riconoscimento dalla Serbia", ha aggiunto. (Kop)