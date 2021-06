Pd: Letta, primarie festa di democrazia e partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi è veramente una grande festa di democrazia e partecipazione. Abbiamo dati di grande affluenza. Vedo molta partecipazione sia a Roma che a Bologna e per noi questo è un grande stimolo. Il popolo democratico e progressista c'è e partecipa alla scelta dei nostri candidati sindaci”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, che ha votato al gazebo di piazza S. Maria Liberatrice a Testaccio per le primarie a sindaco di Roma. Per Letta quella di oggi è “una festa di popolo e una grande responsabilità” da portare avanti con “grande impegno". Quanto a Bologna, ha precisato: "nessuno sconquasso interno. Bologna e Roma sono due situazioni diverse ma il metodo è quello giusto".(Rin)