Usa-Afghanistan: Biden accoglierà venerdì il presidente Ghani alla Casa Bianca

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, accoglierà venerdì 25 giugno alla Casa Bianca l'omologo dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, accompagnato dal presidente dell'Alto consiglio per la riconciliazione nazionale Abdullah Abdullah. Lo ha reso noto oggi in un comunicato la portavoce della presidenza Usa, Jen Psaki, secondo cui la visita "sottolinea la prosecuzione del partenariato tra Stati Uniti e Afghanistan mentre procede il ritiro militare". "Gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere il popolo afgano attraverso un sostegno diplomatico, economico e umanitario. Manterranno un profondo impegno verso il governo afgano per assicurare che il Paese non torni mai più a essere un porto sicuro per gruppi terroristici che costituiscono una minaccia alla sicurezza statunitense. Inoltre, continueranno a sostenere pienamente il processo di pace in corso, incoraggiando tutte le parti a partecipare ai negoziati per porre fine al conflitto", si legge nel comunicato. (Nys)