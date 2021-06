Roma 2021: Letta vota a Testaccio per le primarie "festa della democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Pd Enrico Letta ha votato per le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco al seggio di piazza Santa Maria Liberatrice a Testaccio. "Oggi è veramente una grande festa di democrazia e partecipazione. Abbiamo dati di grande affluenza. Vedo molta partecipazione sia a Roma che a Bologna e per noi questo è un grande stimolo. Il popolo democratico e progressista c'è e partecipa alla scelta dei nostri candidati sindaci”, ha commentato il segretario. A Roma il candidato del Pd, dato per favorito nella corsa interna alla coalizione, è l'ex ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. (Rer)