Messico: la capitale torna in “zona gialla”, sospese le lezioni in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alunni delle scuole pubbliche e private di Città del Messico dovranno restare a casa a partire da domani, 21 giugno, per contenere i contagi da Covid-19. Lo ha annunciato il ministero federale della Salute, spiegando che la capitale messicana è tornata in “zona gialla”, una valutazione del rischio pandemico che consente le normali attività solo in forma limitata. Il ministero dell’Istruzione, intanto, ha annunciato che nessuno studente sarà bocciato alla luce delle “condizioni straordinarie” in cui si è svolto l’anno scolastico. Ieri nel Paese sono stati registrati quasi 4 mila nuovi casi di contagio e 192 decessi. Il totale, dall'inizio della pandemia, è di 2,47 milioni di casi e oltre 231 mila morti.(Mec)