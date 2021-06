Covid: 881 nuovi casi, tasso di positività allo 0,58 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 881 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 1.197. Scende anche il numero delle vittime che sono 17 mentre eri erano state 28. Il totale dei contagi da inizio pandemia salgono a 4.252.976 e i decessi a 127.270. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Con 150.522 i tamponi processati contro i 249.988 di ieri, il tasso di positività si attesta allo 0,58 per cento (ieri era dello 0,47 per cento). I guariti sono 2.304, per un totale di 4.037.996 persone. Gli attualmente positivi sono 87.710, 1.440 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 84.877 persone. Per quanto riguarda le strutture sanitarie, sono 389 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di cinque unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 12 mentre ieri erano stati dieci. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.444, in calo di 60 unità. Le regioni con più casi sono la Lombardia (+145), seguita dalla Sicilia (+135), dalla Campania (+82) e dal Lazio (+68).(Rin)