Lazio: assessore Lavoro, un patto per la dignità nel settore della logistica

- "Vogliamo definire un accordo con le parti sociali e arrivare a sottoscrivere un patto per la dignità del lavoro nel settore della logistica. A cominciare da martedì avvieremo il confronto con le organizzazioni sindacali e subito dopo con le parti datoriali con l'obiettivo di definire un accordo territoriale su lavoro, innovazione, produttività e diritti". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio. "Come Regione Lazio vogliamo continuare a fare la nostra parte per far convivere l'innovazione, diritti, inclusione, sviluppo e dignità del lavoro. Sono fattori indispensabili se vogliamo una crescita economica legale e trasparente che sappia evitare anche una competizione tra lavoratori - spiega -. Anche nel settore della logistica, dunque, vogliamo realizzare quanto avviato in altri comparti. Da ricordare la legge regionale sulla gig economy e sui rider e quella per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del caporalato e la promozione del lavoro di qualità in agricoltura. Per quanto riguarda l'edilizia abbiamo quasi concluso il confronto con le parti sociali del settore edile per prevenire e contrastare il caporalato in edilizia, mentre la proposta di legge sulla Salute e sicurezza sul lavoro ha già iniziato il suo percorso legislativo al Consiglio regionale".(Com)