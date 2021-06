Brasile: ex presidente Lula, 500 mila morti per Covid è un “genocidio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di 500 mila persone in Brasile per Covid-19 costituisce un “genocidio”. Questo l’affondo dell’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, considerato il più temibile rivale dell’attuale presidente Jair Bolsonaro per le elezioni che si terranno nel 2022. La notizia del raggiungimento dei 500 mila morti per Covid-19 è stata accolta ieri con clamore in Brasile, dove l’opposizione è tornata in strada per chiedere le dimissioni di Bolsonaro, accusato di non aver gestito adeguatamente l’emergenza. Le proteste, secondo i media locali, si sono tenute in tutti i 26 Stati del Paese e hanno visto la partecipazione di centinaia di migliaia di persone. “Mezzo milione di morti per una malattia per la quale c’è già un vaccino, in un Paese che una volta era un punto di riferimento mondiale per le vaccinazioni. Tutto questo ha un nome, ed è genocidio”, ha attaccato oggi Lula, ripreso dal quotidiano “Rio Times”. (segue) (Brb)