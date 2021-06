Brasile: ex presidente Lula, 500 mila morti per Covid è un “genocidio” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, secondo i dati del ministero della Salute, solo l’11 per cento dei brasiliani risulta pienamente vaccinato, mentre il 29 per cento dei cittadini ha ricevuto la prima dose. Con due mandati consecutivi chiusi nel 2010 Inacio Luis Lula da Silva è stato protagonista indiscusso della politica brasiliana. A distanza di oltre dieci anni, riemerso da una stagione di processi che sembrava inarrestabile, tasta il terreno per una sua nuova candidatura, risultando il più accreditato per sconfiggere Bolsonaro alle elezioni del 2022. (Brb)