Roma: intervento Polfer in via Marsala per segnalazione uomo armato di coltello

- Ieri sera, a Roma, intorno alle ore 19:20, è arrivato al Centro operativo della Polizia ferroviaria la segnalazione di un individuo presumibilmente straniero che, armato di coltello, stava minacciando gli utenti della stazione ferroviaria di Roma Termini. L'uomo è stato immediatamente rintracciato dai poliziotti all'esterno dello scalo ferroviario in via Marsala, mentre brandiva un coltello da cucina di grosse dimensioni. La persona, nonostante i numerosi inviti degli agenti a calmarsi, ha iniziato ad aggredire con scatti repentini ed incontrollati i poliziotti che hanno iniziato un'opera di contenimento, volta a tutelare l'incolumità dei passanti che in quel momento si trovavano nella strada. Percepita l'imminenza di una nuova aggressione un operatore è stato costretto a utilizzare l'arma in dotazione e ad esplodere un colpo in sicurezza, indirizzandolo agli arti inferiori per interrompere l'azione pericolosa. L'uomo, I.A. , di 44 anni, cittadino ghanese, con numerosi precedenti di polizia, per atti di violenza contro le persone, è stato così disarmato, immediatamente soccorso e trasportato presso l'Ospedale Umberto I, ove, d'intesa con l'Autorità giudiziaria, è tuttora piantonato in stato di arresto per i reati di tentato omicidio, porto abusivo d'arma, resistenza e minaccia a Pubblico ufficiale. (segue) (Rer)