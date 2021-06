Roma: intervento Polfer in via Marsala per segnalazione uomo armato di coltello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo si era già reso responsabile di alcuni episodi che ne avevano connotato la pericolosità sociale: in passato aveva danneggiato alcune statue sacre presenti in alcune Chiese di Roma, manifestando poi ai poliziotti atteggiamenti di odio nei confronti della religione cristiana. Inoltre, ad aprile 2020 era stato sorpreso più volte in piazza San Pietro e denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale nonché per offesa a una confessione religiosa e nel giugno di quest'anno è stato nuovamente denunciato per danneggiamento e lesioni in quanto resosi responsabile di lancio di bottiglie contro il centro islamico di via San Vito a Roma; circostanza in cui è rimasto ferito anche l'imam. Sulla posizione del cittadino straniero, irregolare sul territorio italiano, sono emerse difficoltà legate all'attribuzione della nazionalità dovute alla mancata conclusione delle procedure di riconoscimento presso le Autorità consolari del Gambia, Costa d'Avorio, Nigeria e Ghana avviate nel 2017 che hanno reso non eseguibili le procedure di espulsione a suo carico. L'apporto delle testimonianze dei cittadini che, casualmente, hanno assistito alla scena, ha contribuito alla ricostruzione dei fatti, anche attraverso filmati amatoriali che, raccolti dalla polizia, sono al vaglio della Magistratura. (Rer)