Spagna: stampa, decisione governo su indulto a indipendentisti catalani sarà “politica”

- Quella della concessione dell’indulto agli indipendentisti catalani, che si trovano in carcere per avere organizzato il tentativo di secessione della Catalogna dalla Spagna nell’ottobre del 2017, sarà una “decisione politica e come tale sarà giustificata”. È quanto scrive oggi il quotidiano “El Pais” che cita fonti dell’esecutivo. L’indulto per i nove leader catalani sarà la “decisione più complessa e rischiosa” del mandato del presidente del governo, Pedro Sanchez. Secondo la testata, il premier intende presentare una documentazione, di circa 30 pagine, per ciascuno dei leader indipendentisti. Il governo sembra orientato a giustificare la scelta dell’indulto puntando sulla "pubblica utilità" dell’intervento per "favorire la convivenza in Catalogna". “È un gesto verso la società che li vota, non verso di loro”, spiegano fonti dell'esecutivo al quotidiano. Stando a quanto riferito, l’indulto sarà approvato martedì dal Consiglio dei ministri. I provvedimenti saranno parziali e reversibili, ovvero annullati, se l'imputato commetterà un reato punibile da tre a cinque anni di reclusione. Sanchez, potrebbe comparire al Congresso dei deputati per spiegare nel dettaglio la decisione di concedere l'indulto agli indipendentisti catalani. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, il premier potrebbe decidere di concedere questo beneficio tra il 27 giugno ed il 3 luglio, pochi giorni dopo il vertice europeo del 23 e 24 giugno. I dossier relativi ai 12 indipendentisti catalani sono quasi pronti ed in essi si evidenzia la "pubblica utilità" di concedere questa misura dopo quasi quattro anni di detenzione. Secondo "El Pais", in alcuni settori del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) la decisione di Sanchez di aprire il dibattito sull'indulto molto prima di concederlo è stato vissuto come un "inutile logorio", ma per l'entourage vicino al premier questo è stato utile per dare forza ad una "battaglia argomentativa" particolarmente complessa, soprattutto in alcune zone della Spagna centrale e dell'Andalusia. (Spm)