Serbia: Vucic, no a risoluzione Montenegro su Sebrenica "finché sarò presidente" (2)

- Secondo il premier montenegrino Zdravko Krivokapic, la risoluzione approvata dal Parlamento montenegrino sull'avvenuto genocidio a Srebrenica "non era necessaria". "Ritengo che la Risoluzione sul genocidio di Srebrenica sia stata davvero superflua, perché approfondisce ulteriormente le divisioni e i conflitti nella società e, inoltre, una Risoluzione del genere non è stata adottata in Bosnia Erzegovina", ha affermato il primo ministro nei giorni scorsi. Il Montenegro, ha proseguito Krivokapic, ha sempre combattuto per la democrazia e la libertà. "Il potere esecutivo è completamente separato dal potere legislativo e tutti in Parlamento hanno lo stesso diritto di voto libero. La decisione è stata presa dall'Assemblea e io, come primo ministro, non ho né avviato né sostenuto l'adozione di questa Risoluzione", ha scritto Krivokapic aggiungendo che per quanto riguarda gli eventi accaduti a "Jasenovac, Srebrenica, Velica, Bratunac" e in qualsiasi altro luogo in cui sono state uccise persone innocenti, non possono essere politicizzate le vittime e usate per raccogliere punti politici a basso costo. "Mostro uguale rispetto per tutte le vittime. Dietro il crimine ci sono individui, mai nazioni, e nessuna nazione può essere genocida, a causa delle azioni di individui di quella nazione", ha affermato Krivokapic. (segue) (Seb)