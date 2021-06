Serbia: Vucic, no a risoluzione Montenegro su Sebrenica "finché sarò presidente" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza lo stesso Vucic ha dichiarato in un intervento via Instagram che la Serbia sarà sempre con i cittadini serbi che vivono in Montenegro. La Serbia, ha proseguito il capo dello Stato, analizzerà tutte le decisioni del Parlamento montenegrino nei prossimi giorni. "In nessun modo insulteremo coloro che hanno preso quelle decisioni, certamente contro gli interessi della Serbia", ha detto Vucic. A favore della rimozione del ministro Leposavic, proposta dallo stesso premier Zdravko Krivokapic, hanno votato anche le forze d'opposizione. I deputati del Fronte Democratico (Df) al governo hanno votato contro la destituzione mentre quelli di Montenegro democratico si sono astenuti. La maggioranza di governo in Montenegro "non esiste più" dopo la votazione a favore della Risoluzione sul genocidio e della rimozione del ministro della Giustizia, ha detto Andrija Mandic, esponente del Fronte democratico (Df), forza politica rappresentativa della componente serba del Paese. (segue) (Seb)