Roma: è un 44enne ghanese con precedenti l'uomo del filmato alla stazione Termini

- Riguardo ai filmati inerenti a quanto avvenuto ieri sera a Roma nei pressi della stazione Termini, la polizia spiega che intorno alle 19:20 è giunto al centro operativo della polizia ferroviaria la segnalazione di un individuo presumibilmente straniero che, armato di coltello, stava minacciando gli utenti della stazione Termini. L'uomo quindi è stato immediatamente rintracciato dai poliziotti all'esterno dello scalo ferroviario in via Marsala, mentre brandiva un coltello da cucina di grosse dimensioni. Lo stesso, nonostante i numerosi inviti degli agenti a calmarsi, ha iniziato ad aggredire con scatti repentini e incontrollati, i poliziotti che hanno iniziato un'opera di contenimento, volta a tutelare l'incolumità dei passanti che in quel momento si trovavano nella strada. (segue) (Rer)