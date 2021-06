Roma: è un 44enne ghanese con precedenti l'uomo del filmato alla stazione Termini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Percepita l'imminenza di una nuova aggressione un operatore è stato costretto a utilizzare l'arma in dotazione e a esplodere un colpo in sicurezza, indirizzandolo agli arti inferiori per interrompere l'azione pericolosa. L'uomo, identificato come I.A. di 44 anni, ghanese, con numerosi precedenti di polizia, per atti di violenza contro le persone, è stato disarmato, soccorso e trasportato presso l'ospedale Umberto I, dove, d'intesa con l'autorità giudiziaria, è tuttora piantonato in stato di arresto per i reati di tentato omicidio, porto abusivo d'arma, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. (segue) (Rer)