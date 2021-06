Iran: vice ministro Araghchi, “accordo su programma nucleare mai così vicino”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran e le potenze mondiali sono “più vicini che mai” a un accordo per ripristinare il Piano di azione globale congiunto (Jcpoa), l’intesa del 2015 sul programma nucleare del Teheran, che consente alla Repubblica islamica un arricchimento controllato dell’uranio in cambio della rimozione delle sanzioni internazionali. Lo ha detto oggi l'inviato iraniano ai colloqui di Vienna, il vice ministro degli Esteri Abbas Araghchi. “Ora siamo più vicini che mai a un accordo. Ma non è un compito facile chiudere la distanza", ha detto Araghchi alla televisione nazionale iraniana. “A questo punto è chiaro quali campi, quali azioni sono possibili e quali no. Pertanto, è tempo che tutte le parti, in particolare le nostre controparti (vale a dire gli Usa, che si sono ritirati dall’accordo nel 2018, ndr), siano in grado di prendere la loro decisione finale". Per colmare le lacune esistenti, ha detto Araghchi, sono necessarie decisioni principalmente dal campo degli Stati Uniti. “Spero che nel prossimo round percorreremo questa breve distanza, anche se sarà difficile”, ha aggiunto il negoziatore iraniano. L'Iran e le potenze mondiali riprendono proprio oggi colloqui indiretti a Vienna per ripristinare l’accordo nucleare di Teheran del 2015. Da settimane diplomatici iraniani e statunitensi stanno negoziando un ritorno all'accordo nella capitale austriaca tramite intermediari europei. I colloqui odierni sono i primi dopo l'elezione del nuovo presidente ultraconservatore Ebrahim Raisi, che entrerà in carica il prossimo agosto. (Irt)