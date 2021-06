Usa: Bernie Sanders su piano infrastrutture, io e Biden concentrati su famiglie lavoratrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta facendo, “così come me”, è guardare alla realtà delle famiglie lavoratrici, capirne i bisogni ignorati per decenni e creare posti di lavoro ben pagati. Lo ha dichiarato il senatore democratico Bernie Sanders, leader dell’ala progressista del partito e presidente della commissione Bilancio del Senato, in un’intervista all’emittente “Cnn”. Sanders ha fatto riferimento al piano infrastrutture promosso dalla Casa Bianca e attualmente oggetto di un’intensa trattativa tra democratici e repubblicani. Questo mese, dopo il fallimento dei negoziati tra la Casa Bianca e la minoranza, un gruppo bipartisan di senatori ha avanzato una proposta da mille miliardi di dollari, assai meno ambiziosa rispetto alla prima versione del pacchetto presentato da Biden, pari a 2.300 miliardi di dollari. (segue) (Nys)