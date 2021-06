Usa: Bernie Sanders su piano infrastrutture, io e Biden concentrati su famiglie lavoratrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanders, che si è detto contrario a quest’ultima offerta, ha affermato oggi di ritenere che i legislatori si stiano “impantanando sui numeri” e che farebbero meglio a “guardare alle necessità del popolo americano”. Il leader progressista statunitense ha anche annunciato di voler incontrare ogni membro del gruppo democratico al Senato per discutere del piano infrastrutture. “La proposta bipartisan include spese in aree molto importanti: strade, ponti, sistemi di irrigazione. Questo è un bene. Ma l’ammontare delle spese proposte è un quarto rispetto al piano di cui parlava il presidente. Non è adeguato, e dovremmo anche guardare con attenzione a come coprire le spese”, ha dichiarato Sanders, secondo cui “l’ipotesi di aumentare le tariffe del gas o le tasse sulle auto elettriche, avanzata da alcuni legislatori, è una pessima idea”. (Nys)