Roma 2021: Morassut (Pd), con noi primarie democratiche, da destra trio male assortito

- "Le primarie sono sempre in momento di partecipazione di grande importanza per la democrazia. Decine di migliaia di persone scelgono candidati e programmi. A Roma il centrosinistra con centinaia di volontari ai gazebo e con nuove modalità di partecipazione in rete si appresta a scegliere il suo candidato". Lo afferma in una nota il deputato del Pd, Roberto Morassut. "La destra - aggiunge - ha deciso dopo infinite mediazioni e liti tra segreterie di partito arrivando a designare non un candidato ma un trio male assortito. Questa è la differenza. Ed è già una idea di un modo diverso di concepire la politica è il governo futuro della città". (Com)