FI: Gallone, da Berlusconi lungimiranza e visione futuro

- "Ancora una volta il presidente Berlusconi dimostra lungimiranza e visione del futuro. Con le sue parole di oggi alla convention di Forza Italia conferma di essere un grande statista, un vero fuoriclasse in grado di guardare lontano e di indicarci la strada. L'esperienza di questa tre giorni a Castione è stata straordinaria". Lo ha affermato, in una nota, la vicepresidente dei senatori di Forza Italia Alessandra Gallone, intervenendo alla convention "Italia, ci siamo" organizzata dal partito a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. "Si riparte da qui, da un territorio come quello bergamasco, che porta su di sè cicatrici profonde, un monito a non dimenticare ma soprattutto a non arrendersi mai - ha aggiunto -. Il confronto tra i dirigenti, i parlamentari, gli amministratori e i sindaci su temi come la ripresa economica, il lavoro, il fisco, il turismo, l'ambiente, la formazione è stato intenso, entusiasmante e costruttivo. Forza Italia è stata, è e sarà sempre centrale come forza liberale, riformista, solidale, popolare, europeista, garantista radicata nei valori della tradizione occidentale. Un movimento equilibrato e competente che affronta le questioni caso per caso, cercando e trovando soluzioni che abbiano però sempre una visione futura, così come ci insegna il nostro leader. Non tattica, ma strategia che ci fa guardare lontano per il bene del Paese".(com)