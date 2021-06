Usa-Russia: caso Navalnyj, la Casa Bianca prepara nuove sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno preparando nuove sanzioni nei confronti della Russia per l’avvelenamento dell’oppositore Alexej Navalnyj, avvenuto lo scorso anno. Lo ha reso noto il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, all’emittente “Cnn”. “Stiamo preparando un’altra serie di sanzioni da applicare in relazione a questo caso”, ha dichiarato Sullivan rispondendo a una domanda sul dossier Navalnyj. Parole che giungono dopo che in settimana l’argomento è stato discusso di persona a Ginevra dai presidenti Joe Biden e Vladimir Putin. Quest’ultimo, in conferenza stampa al termine del vertice, si è rifiutato di nominare l’oppositore: “Il cittadino che ha citato – ha affermato rispondendo alla domanda di un giornalista – ha violato deliberatamente la legge”. Biden, da parte sua, ha chiarito che se Navalnyj dovesse morire in carcere “ci saranno delle conseguenze”.(Nys)