Germania: ministro Finanze Scholz, "idea assurda" nuove agevolazioni fiscali per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco e candidato alla carica di cancelliere tedesco per il Partito socialdemocratico (SpD), Olaf Scholz, ha respinto "categoricamente" le richieste dell'Unione Cdu/Csu per introdurre agevolazioni fiscali per le imprese. Questa è stata una "idea assurda", ha detto al "Campo futuro" dei socialdemocratici a Berlino. Secondo quanto riporta il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", a causa della crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19Frankfurter Allgemeine Zeitung, lo Stato dovrà indebitarsi per 400 miliardi di euro. Le aziende sono state sostenute con decine di miliardi e sono state rese possibili agevolazioni fiscali dell'ordine di oltre 100 miliardi di euro. "In questo mondo è un'idea assurda della dirigenza della Cdu/Csu dire: queste persone ora hanno bisogno di un altro taglio delle tasse", ha aggiunto l'esponente dell'SpD. "Questo è stato un errore che non sarebbe venuto in mente nemmeno ai conservatori in Gran Bretagna, che avevano appena imposto aumenti delle tasse in questo settore. Abbiamo strani conservatori, molto indietro rispetto ai tempi", ha sottolineato Scholz secondo la "Cdu della Merkel non esiste più". (Geb)