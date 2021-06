Roma: due arresti per scippo in piazza a Campo de' Fiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state arrestate dalla polizia per rapina in piazza Campo de' Fiori. I due arrestati, poco prima, avevano iniziato a spintonare alcune persone, poi hanno strappato dal collo di una delle vittime una collanina. Accanto a questo intervento, nel corso dei controlli del fine settimana, la polizia ha elevato cinque sanzioni per inottemperanza all'uso dei dispositivi di protezione individuale. Servizi specifici sono inoltre stati svolti oltre che nel centro storico anche in altri quartieri. In zona di Fidene, in collaborazione con altre forze dell'ordine, sono stati controllati 27 esercizi commerciali tra piazza Sempione e piazza Talenti: in occasione di queste verifiche sono state elevate quattro sanzioni . In tutto nella zono sono state effettuate 46 contravvenzioni al codice della strada. Infine, in un negozio in viale Tirreno, gli agenti insieme al personale della Asl hanno sequestrato un quintale di alimenti congelati, tra carne e pesce. (Rer)