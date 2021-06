Rifiuti: Ama, oggi raccolte 160 tonnellate di ingombranti, sono oltre 1.000 in totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una domenica all’insegna della sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e al riuso dei materiali. Secondo le prime stime, sono oltre 160 le tonnellate di rifiuti ingombranti, elettronici e particolari consegnati oggi dai romani ad Ama nei municipi pari della Capitale nel corso dell’appuntamento odierno con la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, organizzata in collaborazione con il Tgr Lazio. Nei precedenti 5 appuntamenti del 2021 erano state raccolte complessivamente oltre 900 tonnellate (tra cui 430 tonnellate di rifiuti ingombranti classici, quasi 250 tonnellate di materiali in legno e 40 in metallo). Il bilancio dei primi sei appuntamenti dell’anno, dunque, supera le 1.000 tonnellate. È quanto si legge in una nota dell'azienda capitolina Ama che gestisce la raccolta dei rifiuti a Roma. Ama ricorda che esistono altri due canali messi a disposizione dall’azienda per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che, per dimensioni e tipologia, non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali: i centri di raccolta aperti tutti i giorni e il servizio “Ricicla casa” per il ritiro a domicilio per i materiali fino a due metri cubi di volume, fornito dal lunedì al sabato. Tutte le informazioni sono sul sito di Ama. (Rer)