Libia: forze Haftar si rifiutano di aprire la strada costiera dalla parte di Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I libici dovranno attendere almeno fino a domani per percorrere la strada costiera tra est e ovest della Libia, chiusa da circa due anni. Nonostante il premier libico Abdulhamid Dabaiba abbia partecipato oggi a una cerimonia di riapertura della strada vicino Misurata, le forze alleate al generale Khalifa Haftar, infatti, non hanno ancora sgomberato la sezione dalla parte di Sirte. Un alto comandante militare dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar, Ahmed Salem, ha infatti negato pubblicamente la riapertura della strada Misurata-Sirte. Parlando all’emittente televisiva libica “Libya Alhadat”, legata all’uomo forte della Cirenaica, Salem ha detto di non aver ricevuto alcuna istruzione in merito alla riapertura. Una fonte del Comitato militare 5+5 ha confermato al media libico “Fawsel” che l’arteria stradale è stata aperta solo nella sezione occidentale, dalla parte di Misurata, mentre la controparte di Sirte si rifiuta di seguire questo passo prima dell’incontro del Comitato militare e il comunicato che verrà rilasciato al termine della riunione. Secondo il media libico “Al Marsad”, considerato vicino ad Haftar, lo stesso Comitato 5+5 avrebbe negato la riapertura, spiegando che una decisione al riguardo sarà presa domani in un incontro previsto a Sirte. L’organismo che include cinque militari del passato Governo di accordo nazionale e altrettanti dell’Lna rivendica di essere il solo responsabile dell’apertura della strada e del coordinamento tra le parti. (Lit)