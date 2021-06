Bosnia: incontro tra membri presidenza e inviato Ue Lajcak a Forum della diplomazia in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti della presidenza di turno della Bosnia, Milorad Dodik, Sefik Dzaferovic e Zeljko Komsic hanno avuto un incontro con il rappresentante speciale dell'Unione europea per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, ad Antalya in Turchia a margine del Forum della diplomazia. Il presidente di turno, l'esponente serbo Milorad Dodik, ha parlato con Lajcak dell'attuale situazione politica in Bosnia-Erzegovina e nei Balcani occidentali, secondo quanto riferito dalla presidenza bosniaca. Durante l'incontro con Lajcak, Dodik ha sottolineato che la chiave del successo è il dialogo dei rappresentanti politici eletti in Bosnia-Erzegovina e non l'interventismo internazionale. Dodik ha poi sottolineato che molti accordi interni nel Paese sono stati "distrutti dall'interventismo internazionale". Lajcak avrebbe concordato con Dodik che il dialogo è la via per il futuro della Bosnia-Erzegovina e dei suoi popoli, osservando che è il modo giusto per risolvere tutti i problemi. Gli interlocutori hanno inoltre scambiato opinioni sull'attuale situazione politica ed economica nei Balcani occidentali, nonché sul percorso europeo dei Paesi della regione. Dzaferovic e Komsic si sono incontrati con Lajcak in un incontro separato durante il quale è stata discussa la situazione politica in Bosnia-Erzegovina e le dinamiche di attuazione delle riforme previste nelle 14 raccomandazioni del Parere della Commissione europea. Durante il colloquio, informa ancora la presidenza bosniaca, è stata sottolineata l'importanza di attuare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in una serie di casi che ordinano l'eliminazione della discriminazione per motivi etnici. I due membri della presidenza hanno sottolineato che l'Ue, nonostante le pressioni, dovrebbe rimanere coerente nei suoi principi nei confronti della Bosnia-Erzegovina e mantenere una prospettiva europea credibile per il Paese in modo da preservare la pace e la stabilità nei Balcani occidentali. (Seb)