Israele: governo istituisce commissione d’inchiesta sulla calca del Monte Meron

- Nel suo primo ordine del giorno, il nuovo governo israeliano ha votato oggi per istituire una commissione d'inchiesta sulla calca del Monte Meron, costata la vita a 45 persone lo scorso aprile nel peggior disastro israeliano in tempo di pace. A capo della sua prima riunione di gabinetto da quando ha prestato giuramento la scorsa settimana, il primo ministro Naftali Bennett ha affermato che il governo farà di tutto “per prevenire inutili perdite di vite umane”. La proposta, presentata dal ministro della Difesa Benny Gantz e dal ministro delle Finanze Avigdor Liberman, è stata approvata all'unanimità. Le famiglie delle vittime del disastro hanno accolto con favore l'annuncio, affermando che eviterà che una simile tragedia si verifichi in futuro. "Questa è una decisione molto importante", ha detto in una nota il forum che rappresenta le famiglie in lutto. "Anche se non riporterà indietro i nostri cari, almeno saremo in grado di garantire che non si verifichi un altro disastro", si legge nella dichiarazione. Bennett ha affermato che la sua coalizione mira ad agire in modo diverso dall'ultimo governo guidato da Benjamin Netanyahu, e ha compreso la necessità della "fiducia reciproca" tra i suoi ministri. “A causa del carattere del governo e della gamma dei suoi membri, la chiave del nostro successo è la fiducia, la fiducia reciproca", ha detto Bennett ai 27 ministri del governo presso l'ufficio del primo ministro a Gerusalemme. (Res)