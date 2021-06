Usa-Cina: indagine su origine Covid, la Casa Bianca esclude minacce o ultimatum a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non minacceranno, né concederanno ultimatum alla Cina per avere accesso ai dati nell’inchiesta sull’origine della pandemia di Covid-19. Lo ha assicurato oggi il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, in un’intervista all’emittente “Cnn”. Gli Usa, ha spiegato Sullivan, si muoveranno “su due direttrici”. La prima segue l’inchiesta d’intelligence ordinata dal presidente Joe Biden. La seconda, ha aggiunto il consigliere alla Sicurezza nazionale, segue l’indagine internazionale condotta dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): Biden ha fatto appello ai “partner democratici” e ha indicato la necessità di ottenere dalla Cina “i dati necessari a comprendere che cosa è successo laggiù”. “Non ci saranno minacce o ultimatum. Continueremo a cercare il sostegno della comunità internazionale. E, se la Cina si rifiuterà di rispondere ai propri obblighi internazionali, valuteremo le nostre risposte”. (segue) (Nys)