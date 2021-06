Usa-Cina: indagine su origine Covid, la Casa Bianca esclude minacce o ultimatum a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Sullivan giungono dopo che la scorsa settimana i leader del G7 hanno sollecitato un’indagine “tempestiva, trasparente, competente e basata sulla scienza”, guidata dall’Oms, sull’origine del Covid. “Ripeto quel che ho già detto in passato: non accetteremo semplicemente che la Cina dica di no. Lavoreremo, a partire da oggi fino al completamento della seconda fase dell’inchiesta dell’Oms, per avere il più forte consenso internazionale possibile. È da quella posizione di forza che potremo trattare al meglio con la Cina”, ha concluso Sullivan alla “Cnn”. (Nys)