Roma: Molteni, solidarietà a forze di Polizia, ora taser

- "Ieri abbiamo assistito all'ennesimo episodio di violenza ai danni delle forze di Polizia alla Stazione Termini di Roma, che dovrebbe essere il biglietto da visita della città, dove si accolgono i turisti che scelgono la capitale come meta di vacanza. Esprimo la mia vicinanza, la mia piena solidarietà e gratitudine agli agenti intervenuti per bloccare l'atto di criminalità da parte di un extracomunitario, armato di coltello e pronto ad offendere. Un ringraziamento al Vigilantes che ha allertato gli agenti che sono poi intervenuti". Lo afferma, in una nota, Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno. "E' il momento di dotare le Forze di polizia del Taser, strumento di difesa proprio a garanzia dei poliziotti e dei cittadini. Una priorità, questa, diventata ormai irrinunciabile", aggiunge.(com)