Cultura: domani a Roma la Festa della Musica per il solstizio d'estate

- Domani si svolge la nuova edizione della Festa della Musica di Roma. Verrà celebrata per l'intera giornata del 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, in più zone della città, anche con esibizioni degli appassionati che hanno risposto all’invito sul sito "www.culture.roma.it/festadellamusicaroma", che prevede la possibilità di esibirsi fino alle 24 negli esercizi pubblici o nei propri spazi privati, a seguito di accordo con gli altri condomini. All’insegna della nuova visione della Festa, di cui l'amministrazione si è fatta promotrice dal 2017, verrà dato spazio alla creatività e alla vena artistica dei cittadini, invitati a mettersi in gioco e a farsi sentire. Un modo per celebrare la musica ovviamente, in generale le arti, e la ripartenza, in tutti i quartieri. (segue) (Rer)