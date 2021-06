Cultura: domani a Roma la Festa della Musica per il solstizio d'estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuore della Festa e sua filosofia, è la condivisione di musica, note e talento. Largo dunque a più stili, scenari, suggestioni. E agli appassionati, appunto, in una articolata e diffusa idea di Festa, incentrata sull’amore per le note e la voglia di tornare a fruire insieme di più momenti e occasioni di arte, spettacolo e cultura. Tra gli eventi principali: il Concerto Ensemble Sottobosco musicale che si svolge alle 10.30, in un cortile condominiale in zona Garbatella. Il cortile dell’Hotel Emona, dalle 17, invece, vedrà alternarsi in scena il gruppo rock pop anni ‘60-’70 The Tram Tracks Band, la cover band The (rolling) Stoners, Amazing Grace Gospel Choir, The Buscetta Experience, Sponge ed altri. (segue) (Rer)