Cultura: domani a Roma la Festa della Musica per il solstizio d'estate (3)

- Selezioni a base di Soul, Funk, RnB, Disco, Soulful e House, dalle 18, al Pigneto, ospitate dal cocktail bar “Quello”. Inizia alla stessa ora, Freeland 2021 best DJ tribute, con Dj Sigfrido, tra Dance, House e Progressive di David Guetta, Tiesto, Armin van Buuren, in zona Infernetto. Alle 18:30, Poesie intonate, brani al violino del repertorio classico eseguite da Stefania Piarulli e poesie di Roberto Maggi, al Pigneto. Concerto per viola e chitarra, alle 20:30, presso il cortile della Chiesa Santo Volto di Gesù, alla Magliana. Musica popolare, alla stessa ora, allo Sporting Club Panda. Torraccia in musica, alle 20:30, con the Dale Record Artist e la music band The Unique, a Torraccia di San Basilio. Alle 21, note dal mondo, con Radio Kaos Italy, in zona Tiburtina. Alle 21 anche Manga de Carneval, esibizione di musica brasiliana suonata con chitarra classica da John Salvati, al quartiere Trieste. Il cartellone degli appuntamenti è decisamente vario e coinvolge anche Ambasciate e Accademie, oltre che gli enti culturali capitolini. Il programma intero è disponibile sul sito dedicato di Roma Culture. (Rer)