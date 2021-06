Usa-Iran: Casa Bianca, ancora tanta strada da fare per un accordo sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Iran hanno ancora “una buona distanza da percorrere” per arrivare a un accordo sul programma nucleare. Lo ha dichiarato il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, in un’intervista rilasciata oggi all’emittente “Abc News”. Parole che giungono dopo che ieri in Iran è stato eletto come nuovo presidente l’ultraconservatore capo della magistratura Ebrahim Raisi. “Credo che quel che dobbiamo fare è ‘tenere gli occhi sulla palla’. La nostra prima priorità è impedire che l’Iran si doti di un ordigno nucleare. Crediamo che la diplomazia sia il migliore strumento a disposizione per raggiungere quel risultato, certamente migliore di un conflitto militare”, ha spiegato Sullivan. Il consigliere del presidente Joe Biden ha quindi aggiunto che gli Stati Uniti continueranno a negoziare “in maniera chiara e ferma con gli iraniani per vedere se si potrà giungere al risultato di mettere in archivio il programma nucleare”. “C’è ancora una bella distanza da percorrere su alcune questioni chiave – ha osservato - incluse le sanzioni e altri impegni che l’Iran deve rispettare”.(Nys)