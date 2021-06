Irlanda del Nord: Dup sceglierà nuovo leader entro prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico unionista nordirlandese (Dup) sceglierà un nuovo leader entro il prossimo 26 giugno. Lo ha confermato lo stesso partito dopo che Edwin Poots si è dimesso nei giorni scorsi solo tre settimane dall'insiediamo alla guida della formazione politica. Le candidature per il nuovo leader si chiudono martedì e se più di un parlamentare si presenteranno le elezioni si terranno il sabato successivo, ha riferito il quotidiano "Belfast Telegraph". Jeffrey Donaldson, capogruppo del partito alla Camera dei Comuni di Londra, seppur sconfitto di misura da Poots nel voto del mese scorso, dovrebbe ripresentare il la sua candidatura. Secondo la testata, inoltre, il neo premier nordirlandese, Paul Givan, dovrebbe dimettersi quando si sarà insediato il nuovo leader del partito, provocando una maggiore instabilità ed elezioni anticipate. Poots ha lasciato l'incarico in seguito a una rivolta interna al partito sulla sua decisione di scendere a compromessi e raggiungere un accordo per la formazione di un governo con il Sinn Fein, il Partito repubblicano per un'Irlanda unita. Poots aveva sconfitto di stretta misura il rivale Jeffrey Donaldson nella lotta per la leadership del Dup, scatenatasi dopo le dimissioni della leader Arlene Foster.(Rel)