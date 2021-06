Milano: Al via da domani la seconda edizione di "Vapore d'estate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via da domani la seconda edizione di "Vapore d'estate", la programmazione condivisa da tutti i laboratori di Fabbrica del Vapore, coadiuvati e sostenuti nella realizzazione dal Comune di Milano, nell'ambito del progetto Spazi al Talento: tre mesi - dal 21 giugno al 30 settembre - di musica, danza, teatro, cinema, arti visive e con una nuova sezione "Kids" dedicata a bambini e ragazzi. Dieci i laboratori promotori dell'iniziativa, che operano in diverse discipline delle arti visive e performative e che sono accomunati dall'obiettivo di rendere Fabbrica del Vapore un polo culturale, luogo della comunità, partecipato, aperto e riconoscibile. "In questi mesi abbiamo avuto modo di confrontarci sull'assetto attuale e sul futuro di Fabbrica del Vapore, condividendo l'importanza della ricchezza di esperienze che ci sono all'interno - ha dichiarato la Vicesindaco Anna Scavuzzo - e che tornano ora ad aprirsi alla città, a disposizione del panorama culturale milanese, raccontando quel che siamo attraverso l'arte, che in questi mesi ha subito una segregazione eccessiva. Questa riapertura agli eventi con il pubblico è un momento emozionante che dà merito alla passione che anima i laboratori residenti in Fabbrica del Vapore e a tutti coloro che dall'interno del Comune di Milano si occupano di renderla ogni giorno un punto di riferimento per la città. Vi aspettiamo in Fabbrica, con tutte le misure di sicurezza, per scoprire questo bellissimo palinsesto". (segue) (Com)