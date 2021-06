Milano: Al via da domani la seconda edizione di "Vapore d'estate" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si inaugura il 21 giugno con la festa d'apertura: alle ore 15 le arteterapeute di Gruppo Tra proporranno un percorso di pittura e scultura per bambini. Sempre nel pomeriggio si terrà l'anteprima della mostra Art32 (che aprirà ufficialmente il 26 giugno), con 40 manifesti dedicati all'Articolo 32 della Costituzione: la salute pubblica come bene comune. Careof propone invece la mostra "Invisibile" che raccoglie i lavori degli alunni del Master in Photography and Visual Design di Naba, Nuova accademia di belle arti. Si prosegue alle 18.30 e alle 20.00 per il doppio appuntamento con la musica, a cura di Divertimento Ensemble, con i concerti conclusivi della Call for Young Performers, corso annuale di canto tenuto dal soprano Alda Caiello. In partenza il 21 anche le residenze creative di theWorkRoom, progetto di sostegno alla giovane produzione artistica performativa italiana. Sino al 30 settembre Vapore d'estate si snoderà in cinque percorsi tematici intrecciati tra loro: Musica classica contemporanea, Jazz/Swing/Pop/World, Danza/Videodanza/Circo, Cinema/Videoarte/Mostre, Kids.