Milano: Al via da domani la seconda edizione di "Vapore d'estate" (3)

- La novità di quest'anno, la sezione "Kids", fino al 23 luglio propone una serie di attività artistiche e musicali rivolte a diverse fasce d'età, dai bambini della Scuola dell'Infanzia fino ai giovani adolescenti: un'occasione anche per avvicinare i cittadini più giovani alle attività di Fabbrica del Vapore. La struttura portante è formata dai campus musicali per bimbi dai 5 agli 11 anni organizzati da IsolaMusicainGioco e Mondo Musica, all'interno dei quali si inseriscono i workshop dell'artista Julia Krahn, le visite all'Archivio di artisti contemporanei di Viafarini, la visita ad uno studio di registrazione, i laboratori creativo-teatrali dell'associazione Lilliput specializzata in arte e intrattenimento. Per gli adolescenti e i ragazzi viene proposto invece un corso pre-professionalizzante di 8 lezioni tenute da Bruno Marro su come scrivere, produrre e realizzare musica, mentre la coreografa Ariella Vidach propone al DiDStudio uno spettacolo pensato per questa fascia d'età. (Com)