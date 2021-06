Covid: Sileri, via mascherine all’aperto, spero a breve parere Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' tempo di potere togliere le mascherine all'aperto e spero che a breve il Comitato tecnico scientifico si esprima in questa direzione". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a “Domenica In”, su Rai uno. "Credo che i tempi siano maturi per poterla togliere all’aperto – ha precisato -. Questo non vuol dire eliminarla, ma tenerla in tasca e utilizzarla in caso di assembramenti". Quanto alla vaccinazione eterologa, ha aggiunto: “è stata approvata, viene fatta da moltissimi altri Paesi. Ci sono studi, non tantissimi ma già sufficienti, per dire che è sicura e allo stesso tempo sembrerebbe possa dare una immunità addirittura superiore".(Rin)