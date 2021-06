Regno Unito: gruppo supermercati Morrisons rifiuta offerta di acquisto da Clayton, Dubilier & Rice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di supermercati britannico Morrisons ha rifiutato una proposta di acquisto da 5,52 miliardi di sterline (6,43 miliardi di euro) dalla società di private equity statunitense Clayton, Dubilier & Rice, perché troppo bassa. La quarta società del settore del Regno Unito per vendite, dopo Tesco, Sainsbury's e Asda, ha dichiarato di aver ricevuto lunedì la proposta "non richiesta, altamente condizionale e non vincolante" di 230 pence per azione. Lo scorso giovedì il Consiglio di amministrazione di Morrisons, con sede a Bradford, nel nord dell'Inghilterra, ha respinto la proposta. "Il consiglio di Morrisons ha valutato la proposta condizionata insieme al suo consulente finanziario, Rothschild & Co, e ha concluso all'unanimità che la proposta condizionata ha sottovalutato significativamente Morrisons e le sue prospettive future", ha affermato il gruppo in una nota diffusa nella serata di ieri. (Rel)