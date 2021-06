© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guardate cosa hanno lasciato quelli della Lega dopo il comizio flop di Salvini al centro della città. E parlano di Roma pulita". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere capitolino del M5s Paolo Ferrara pubblicando una fotografia di piazza della Bocca della Verità in cui si vede il palco ancora allestito della Lega che ieri ha tenuto una manifestazione e alcuni rifiuti in terra. (Rer)