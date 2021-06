Roma: Politi (Lega), disgustati da parole Ferrara, piazza è stata pulita a fine dell'evento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sempre più disgustati dalle dichiarazioni del consigliere Ferrara, nonché dalle notizie riportate da certa stampa di parte. Lamentano che la Lega abbia lasciato la piazza di ieri in condizioni disastrose, ma sono le loro stesse foto a smentirli. I soliti cialtroni hanno immortalato il luogo con il palco ancora montato, quindi chiaramente la manifestazione era appena terminata". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, Maurizio Politi, allegando una fotografia della piazza ripulita. "Nel corso della serata - aggiunge - abbiamo terminato le operazioni di pulizia e lasciato la piazza di Bocca della Verità molto meglio di come l'abbiamo trovata. Se il M5s fosse efficiente quanto noi, Roma sarebbe pulita, invece l'hanno ridotta ad una riserva per cinghiali. Solo tanta pena per persone che, ormai alla canna del gas, vivono d'ipocrisia. Fortunatamente tra tre mesi voltiamo pagina".(Com)