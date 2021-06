Belgio: ritrovamento di un corpo nei boschi, potrebbe essere militare in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura federale belga ha reso noto di avere nell'est del Paese probabilmente ritrovato il corpo di Jurgen Conings, ex militare vicino ad ambienti dell'estrema destra, che era latitante dal 17 maggio. Secondo quanto riportato dai media di Bruxelles, il militare si sarebbe dato alla fuga a metà del mese di maggio per avere minacciato lo Stato e pubblici ufficiali nonché un virologo. La causa della morte è probabilmente, secondo i primi accertamenti, riconducibile a un suicidio con arma da fuoco che dovrà essere confermato da una perizia forense. Il corpo è stato ritrovato nei boschi della cittadina di Dilsen-Stockem (parte nord-orientale del Paese), in una zona dove erano state effettuate le perquisizioni dopo il ritrovamento del suo veicolo abbandonato. Conings è nella lista anti-terrorismo ed era armato e pericoloso. L'uomo era sospettato di voler organizzare un attentato contro lo Stato belga e contro un noto virologo del Paese. Questa vicenda ha scosso la Difesa belga a causa della mancanza di sorveglianza degli elementi radicalizzati all'interno dell'Esercito. (Beb)