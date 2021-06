Roma 2021: Corrotti (Lega), primarie centrosinistra sono finto spot del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben sette candidati corrono alle primarie del centrosinistra a Roma ma la pagina Facebook ufficiale del Partito democratico spiega in un post come votare oggi ai gazebo allestiti nella Capitale, oscurando nel facsimile tutti i nomi degli aspiranti sindaci tranne quello di Gualtieri". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliera della Lega alla Regione Lazio. "Un altro grande finto spot per la democrazia di cui si poteva fare certamente a meno", conclude. (Rer)