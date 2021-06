Milano: De Corato, di notte agenti in pensione su treni metropolitana per più sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viaggiare sui mezzi pubblici milanesi è sempre più pericoloso. Ormai, tutti i fine settimana i mezzi pubblici milanesi sono presi d'assalto da balordi e malviventi, impedendo alle persone perbene di viaggiare in sicurezza". Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e Assessore regionale , Riccardo De Corato, commentando la rissa avvenuta la scorsa notte alla fermata della M2 di Garibaldi su un treno diretto a Gessate. "Con il centrodestra alla guida della città gli agenti di polizia in pensione erano presenti in metropolitana dalle 22.30 fino a fine servizio, ottenendo ottimi risultati a cominciare dall'effetto di deterrenza. Sala prenda esempio", conclude De Corato. (Com)