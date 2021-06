Roma: Giuliano-Pannunzi-Nicoletti (Fd'I), grazie a forze ordine per intervento a Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un sentito ringraziamento alle forze dell'ordine per come hanno saputo gestire con grande professionalità una situazione difficile e complessa". Lo dichiarano in una nota Fulvio Giuliano, dirigente nazionale Fratelli d'Italia, Patrizio Maria Pannunzi e Gloria Nicoletti, dirigenti Fd'I del I Municipio, in riferimento all'episodio che ha visto coinvolta la Polfer e un giovane africano nei pressi della stazione Termini. "Dopo anni di abbandono da parte di tutti, è ora che le istituzioni insieme alle forze dell'ordine tornino al centro della città per eliminare definitivamente zone franche presenti nella nostra Capitale". (Rer)