Bolivia: ex ministro dell’Autonomia, nel 2019 c’era un piano per eliminare Evo Morales

- Nel 2019 esisteva un piano per “eliminare fisicamente” l’allora presidente della Bolivia Evo Morales. Lo ha rivelato oggi Carlos Romero, all’epoca ministro dell’Autonomia, durante una diretta sulla sua pagina Facebook. “La polizia voleva arrestare Morales quando era ancora presidente. Rispondeva già all’opposizione. C’era l’ordine espresso di catturare il capo dello Stato per eliminarlo fisicamente”, ha affermato Romero, secondo cui all’interno della polizia boliviana era in corso un’insubordinazione “molto prima” dell’ammutinamento di nove dipartimenti a seguito delle contestate elezioni di quell’anno. “L’atteggiamento della polizia era ambiguo”, ha aggiunto l’ex ministro. (segue) (Brb)