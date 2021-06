Roma: Becchetti (Lega), M5s si vergogni, Ferrara vuole screditarci con false notizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s si dovrebbe vergognare per la becera propaganda su una manifestazione che evidentemente deve aver fatto tremare loro le ginocchia". Lo dichiara il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti, commentando le dichiarazioni del consigliere capitolino Paolo Ferrara del M5s, il quale ha affermato che la Lega dopo la manifestazione di ieri ha lasciato rifiuti in piazza Bocca della Verità a Roma."L'evidenza è una: dopo l'evento di ieri della Lega tutto è stato pulito, la piazza lasciata in condizioni perfette - aggiunge Becchetti -. Invece, dopo 5 anni di Raggi, e altri fenomeni come Ferrara, Roma è devastata. Il fatto che arrivino a screditare l'avversario politico su una notizia falsa come questa, è la miglior rappresentazione del fatto che non hanno argomenti per difendere una amministrazione indifendibile". Becchetti infine allega una fotografia della piazza pulita e conclude: "Ecco qui una foto che dimostra la bugie dei fenomeni esperti in aperture di scatolette di tonno che oggi sono in Campidoglio".(Rer)